الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فككها خردة.. ضبط متهم بسرقة سيارة نقل وبيعها بمدينة نصر

سرقة سيارة
سرقة سيارة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص في مدينة نصر لسرقته سيارة وعرض أجزاء منها للبيع لإحدى ورش تصليح السيارات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بحوزته سيارة "نصف نقل- بدون لوحات معدنية " وعرضه أجزاء من قطع الغيار الخاصة بالسيارة المشار إليها للبيع بثمن بخس لا يتناسب بقيمتهم الحقيقية على أحد مالكى ورش تصليح السيارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية).. وبحوزته السيارة المشار إليها، وعُثر بداخلها على اللوحات الخاصة بها، وتبين أنها "مُبلغ بسرقتها"، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مدينة نصر سيارة سرقته سيارة ورش تصليح السيارات

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وائل لطفي

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