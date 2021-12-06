رئيس كوريا الجنوبية: نسعى لتحقيق «الحياد الكربونى» بحلول 2050

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الإثنين، إن بلاده تمضي قدمًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن العالم يتجه نحو الحياد الكربوني، وستصبح الشركات والمنتجات التي تقلل انبعاثات الكربون هي القادرة وحدها على المنافسة في ذلك النظام التجاري الجديد.

وتوقع "مون "- حسبما ذكرت وكالة الأنباء (يونهاب)- أن تسجل تجارة كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحيث تتجاوز 1.2 تريليون دولار هذا العام، على خلفية الصادرات القوية، في إشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي كان أسرع مما كان متوقعا، موضحا أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 630 مليار دولار، ويتجاوز حجم التجارة 1.2 تريليون دولار.

وفي الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام، بلغت الصادرات التراكمية لكوريا الجنوبية 583.8 مليار دولار، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن، وفقًا للبيانات الحكومية.

وتوقعت الحكومة أن تصل الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بحيث تتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 604.9 مليار دولار والمسجل في عام 2018، كما بلغ إجمالي حجم التجارة 1.14 تريليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام.

فيما تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن تبذل بلاده كل ما بوسعها لتحقيق الحياد الكربوني في موعد لا يتجاوز عام 2060، مشددًا على أهمية استقرار سوق الطاقة على المدى الطويل خاصة في ظل الوضع الصعب الحالي.

ودعا بوتين- خلال كلمة أمام منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء- إلى صياغة آلية شاملة لضبط وموازنة سوق الطاقة بشكل خالٍ من التحيزات والكليشيهات السياسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمل بلاده بأن تتمكن خلال العقود القادمة من ضمان أن يكون الحجم الصافي المتراكم لانبعاثات الغازات الدفيئة أقل مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى ضرورة ربط حل قضايا الحفاظ على المناخ بتنمية القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاع الطاقة.

ولفت إلى أن روسيا تملك كل الفرص لاحتلال حصة كبيرة في سوق الهيدروجين والأمونيا كمصادر للطاقة، موضحًا أن حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة العالمي يمكن أن تنخفض إلى 60 - 65% في غضون الـ25 عاما القادمة.