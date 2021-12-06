الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن خطة التطوير.. تركيب الإنترلوك ببعض الشوارع في حي غرب أسيوط

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير بشوارع وميادين المراكز والأحياء وتحديداً بحي غرب مدينة أسيوط، مستمرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وذلك بتركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية بحي غرب لإضفاء المظهر الجمالي لهذه الشوارع التي يصعب رصفها بالطرق التقليدية.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي، و يشرف علي إدارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه يجري استكمال أعمال تركيب الانترلوك بحي غرب، و يتم التركيب بشارع مسجد سيدي جلال الدين والدروب المتفرعة منها عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي. 

 ولفت إلى توجيهات محافظ أسيوط ، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مؤكداً على استمرار تجميل وتطوير المناطق والشوارع الجانبية وتحديداً الضيقة لأنها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية حيث يتم وضع تلك المناطق ضمن اولويات تطوير الحي الجاري تنفيذها.

اسيوط محافظة مشروعات محافظ أسيوط الاتحاد الأوروبي تنمية المشروعات اللواء عصام سعد تطوير الخدمات جهاز تنمية المشروعات حي غرب أسيوط بنك الاستثمار الأوروبي الاستثمار الأوروبي الشوارع والميادين

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