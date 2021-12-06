مستشار الأمن الوطني بالإمارات يزور طهران ويجري جلسة مباحثات

وصل مستشار الأمن الوطني بالإمارات، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، صباح اليوم الإثنين إلى طهران، في زيارة تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني.

واستقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

كما عقد المسئول الإماراتي ونظيره الإيراني، جلسة مباحثات، تناول القضايا التي تهم البلدين.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مقابلة تليفزيونية أجريت معه الأحد، بمناسبة مرور 100 يوم على وصوله إلى سدة الحكم، إنه يعمل على مواجهة مشاكل إيران الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بكل شيء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعمل على رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف أنه "تتم متابعة مسألة رفع العقوبات بقوة"، في إشارة الى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى عام 2015 وخففت بموجبه العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال رئيسي: "الناس يعلمون بشكل جيد كيف كان الوضع في البلاد عندما توليت مقاليد الحكم".