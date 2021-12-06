كوريا الجنوبية تسجل 4325 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة

الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 477 ألفا و 358 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.



كما سجلت البلاد 41 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3893 وفاة.



وبحلول اليوم الاثنين تم تأكيد إصابة 24 شخصا بالسلالة أوميكرون في كوريا الجنوبية بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق.

وعلى صعيد آخر، تتجه كوريا الجنوبية إلى وضع مزيد من الدول تحت قائمة حظر الدخول إلى البلاد إذا استمرت الوتيرة الحالية لتفشي سلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس كورونا.

وقال السكرتير الأول للتواصل مع الشعب بالمكتب الرئاسي، بارك سو-هيون- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية- إنه نظرا إلى الوتيرة الحالية لتفشي سلالة أوميكرون، نتوقع أن يزداد عدد الدول المدرجة على قائمة حظر الدخول، ونحن نستمع إلى آراء الخبراء ونحاول إيجاد توازن.

وفرضت كوريا الجنوبية حظرا على دخول الأجانب القادمين من تسع دول للإقامة لفترة قصيرة، وهي جنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وليسوتو، وناميبيا، وموزمبيق، وملاوي، وزيمبابوي، وإسواتيني، ونيجيريا، وستعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى إثيوبيا اعتبارًا من يوم السبت.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل والمملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.