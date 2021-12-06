الإفتاء ترد: حامل فى توأم متلاصق وأريد الإجهاض.. ما حكم الشرع؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من سائلة تقول: اكتشفت إني حامل في توأم متلاصق وأريد الإجهاض لأن الأمر يؤلمني وأشعر بأنني لم استطع القيام بتربيتهما على هذا الوضع، فما حكم الشرع؟

من جانبها، قالت الإفتاء: "إنه في حالة إذا ما اكتشف الطبيب وجود توائم ملتصقة أثناء الحمل، فإن مرّ على الحمل مائة وعشرون يومًا فأكثر في بطن الأم، فإذا كان كذلك فقد نفخت فيه الروح، وإذا ما نفخت الروح في الحمل لم يجز إسقاطه، وكان إسقاطه قتلًا للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق.

حكم إجهاض التوأم المتلاصق إذا لم ينفخ فيه الروح

وتابعت الدار: وأما إذا كان الحمل لم تنفخ فيه الروح بأن كان قبل هذه المدة فيجوز إسقاطه والحالة هذه طالما لا يوجد ضرر محقق أو مترجح على الأم من جَرّاء الإجهاض، وذلك إتقاء للمشكلات التي تتلازم مع ولادة التوائم الملتصقة، وقد أجاز بعض العلماء إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه إذا كان ثمَّ عذر معتبر.

وأشارت الدار إلى أنه إذا كان كل واحد من التوأمين شخص مستقل له روح مغايرة للآخر فهذا مما لا ينبغي التوقف في صحته، ومن أبلغ الأدلة عليه أن كل واحد منهما يكون له تفكيره وميوله التي قد لا يشاركه فيها الآخر، وقد يموت أحدهما ويبقى الآخر حيًّا بعده زمنًا كما هو مشاهد معلوم، وهذا لا يكون إلا أن يكون كل منهما متميزًا عن الآخر بروحه وشخصه.

ويشار إلى أن دار الإفتاء تجري بث مباشر يوميا على صفحتها الرسمية مدته ساعة، مع مجموعة من أمناء الفتوى الأكفاء بالدار، للرد على كافة ما يدور في أذهان المتابعين، من فتاوى معاصرة.