مادلين طبر بفستان ستان في حفل ختام «القاهرة السينمائي»

خطفت النجمة مادلين طبر، الأضواء خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، حيث ظهرت مادلين مرتدية فستان بسيط من قماش الستان باللونين الأسود والموف، بصيحة الأوف شولدر.

ونسقت مع الإطلالة تسريحة الشعر منسدل الويفي، كما لم تتكلف بوضع المكياج القوي واعتمدت مكياجًا بسيطًا، ساهم في إبراز الإطلالة.

فعاليات حفل ختام القاهرة السينمائي

يختتم مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ43، بدار الأوبرا، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والسينما المصرية والعالمية، فهو فرصة عظيمة لنشر الثقافات من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام توزيع الجوائز بمسابقات المهرجان المختلفة، الدولية، وآفاق السينما العربية وأسبوع النقاد، ومسابقة الأفلام القصيرة، بخلاف الجوائز الأخرى وأبرزها جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبرسي" وغيرها.

مادلين طبر،

انطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من نحو 60 دولة.

وكرمت إدارة المهرجان الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم الذهبي" التقديرية، تكريما لمَسيرتها المهنية التي بدأت بمرحلة مبكرة من طفولتها، إذ شاركت في قرابة 120 عملًا فنيًا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، إضافة إلى تكريم الفنان كريم عبد العزيز في هذه الدورة، وسيُمنح جائزة "فاتن حمامة" للتميز، وعلق عبد العزيز على هذا التكريم قائلًا "هذه الجائزة نقطة فارقة في مسيرتي الفنية".

مادلين طبر،

ورفعت إدارة القاهرة السينمائي "شعار التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان ضد فيروس كورونا والضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضًا بتلقي اللقاح، وفي حال ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بإجراء تحليل "PCR"، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردّد على فعاليات الدورة المقبلة.