الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بث مباشر ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

مهرجان القاهرة السينمائى
مهرجان القاهرة السينمائى

يتوافد العديد من نجوم الفن للمشاركة في حفل ختام  الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، وينقل لكم موقع جريدة «الدستور» بثًا مباشرًا للحفل.

وانطقت فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي، في الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم النجمة الكبيرة نيللى والنجم كريم عبدالعزيز، كما كرم المهرجان أيضًا المؤلف والملحن الموسيقي الهندي A.r rahman، والذي تم اختياره ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا بالعالم ضمن قائمة مجلة الـTime، وكرم المهرجان أيضًا المخرج الفرنسي تيري فيرومو، مدير مهرجان «كان السينمائي».

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