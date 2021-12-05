الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن إصدار «شخصيات مصرية لها تاريخ» باللغة الفرنسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تطلق وزارتا الأوقاف والثقافة باكورة أعمال سلسلة رؤية للنشء المترجمة، وذلك بترجمة كتاب:"شخصيات مصرية لها تاريخ" للكَاتب الكبير عبده الزراع إلى اللغة الفرنسية، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في عملية الترجمة إلى مختلف اللغات.

وقدم وزير الأوقاف في مقدمة جاء فيها:"يضم هذا الإصدار تعريفًا موجزًا بنخبة من الشخصيات والقَامات المصرية فى مختلف المجالات: الدينية، والأدبية، والعلمية، والثقافية، والعسكرية، والسياسية، كنماذج مضيئة لأبنائنا وبناتنا على درب العلم والثقافة والوطنية معًا".

كما جاء في المقدمة "مع أن تقديم الشخصيات للناشئة أمر ليس بالسهل ولا باليسير، حيث يتطلب جهدًا كبيرًا فى انتقاء اللغة والمضمون معًا، فقد استطاع الكاتب عبده الزرّاع أن يحقق ذلك بجدارة، وأن يقرِّب الشخصيات التى يتضمنها هذا الكتاب لأبنائنا وبناتنا بسهولة ويسر، كما أسهم الرسام سامى أمين بريشته وفنه فى إضافة وإضاءة مميزة لهذا الإصدار، فتحية لهما على ما بذلاه من جهد يُذْكَر فيُشْكَر فى تقديم صورة مُشْرِقَة ومُشَرِّفَة لأربع عشرة شخصية مصرية كان لكلٍّ منها دور بارز ومؤثر فى مجاله وميدانه، مما يجعل منه باقة ثقافية شديدة التميز، وإضافة حقيقية لمكتبة الطفل”.

يشتمل الكتاب على 14 شخصية مصرية لها تاريخ، وهم: "الشيخ محمد عبده، محمد فريد، سعد زغلول، الدكتور زكى مبارك، الدكتورة سميرة موسى، أحمد أمين، الدكتور محمد حسين هيكل، عباس العقاد، الفريق عبدالمنعم رياض، الدكتور عبدالحليم محمود، الدكتور جمال حمدان، الدكتور زكى نجيب محمود، نجيب محفوظ، الدكتور أحمد زويل".

وزارة الأوقاف وزارة الثقافة سلسلة رؤية شخصيات مصرية لها تاريخ اللغة الفرنسية مختلف اللغات الكاتب عبده الزر اع مكتبة الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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