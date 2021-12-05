الأحد 05 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

ميناء شرم الشيخ
ميناء شرم الشيخ البحرى

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة ١٦.٤٥اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 37 عقدة والضغط الجوي 1012 واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا، وارتفاع الأمواج من ٤:٣ أمتار، والرؤية 6 كم، حيث تم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء أ.ح مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الاحوال الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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