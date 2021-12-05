الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مجزر ضبط بـ 2.6 طن دواجن فاسدة في 15 مايو

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

قررت نيابة التبين، حجز صاحب مجزر دواجن 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة العمل بدون ترخيص بمنطقة 15 مايو.

 وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (2٫680 طن "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وزارة الداخلية لحوم فاسدة مجهولة المصدر مديرية امن القاهرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الجرائم التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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