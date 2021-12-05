الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطلان حاولا ترويج هيروين في المرج.. تجديد حبس

هيروين
هيروين

جدد قاضي المعارضات بالمرج، اليوم الأحد، حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار.

كانت قد تمكنت مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج أثناء ركوبهما دراجة نارية "تروسيكل" دون لوحات معدنية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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حبس المعمل الجنائي مواد مخدرة هيروين سلاح نارى ضبط خرطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

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