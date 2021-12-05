الأحد 05 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعي لكشف غموض العثور على جثة طالب في عقار بأكتوبر

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي، لفك لغز العثور على جثة طالب داخل عقار سكني بمنطقة الحى السادس في مدينة 6 أكتوبر، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت شرطة النجدة بالجيزة ، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة داخل عقار سكني بمنطقة الحى السادس في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالب بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، و وجود أثر دماء على فمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، ووفقا للتحقيقات الأولية فأن الطالب قام بشنق نفسه بسبب مروره بأزمة نفسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكتوبر استعجال تحريات العثور على جثة كلية الطب شرطة النجدة بالجيزة الطبيب الشرعي

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