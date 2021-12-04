التحالف العربي يدمر مخازن أسلحة وتموين للحوثيين في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، تدمير مخازن أسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين تابعة لجماعة الحوثيين في صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن التحالف قوله: "إنه دمر أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء".

وأضاف أن "تدمير الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض ومخازن تموين للجبهات".

وتابع: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

وكان أعلن التحالف العربي في اليمن ليلة السبت، عن توجيه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة تابعة للحوثيين في صنعاء.

وقال التحالف إنه دمر منصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة من الخبراء جنوب العاصمة اليمنية، بالإضافة لورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيّرات.

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة وأكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.