4 جوائز لمشروع فيلم غربان المدينة بـ«القاهرة السينمائي»

فاز مشروع فيلم غربان المدينة، للمخرج أدهم الشريف والمنتج السوداني محمد العمدة، بـ4 جوائز في مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، وهم جائزة OSN وهي عبارة عن 50 ألف دولار مقابل حقوق الفيلم، و10 آلاف دولار من شركة Cornerstone، كما قدمت مؤسسة Film Independent خدمات استشارية لمشروع سيناريو الفيلم في مرحلة التطوير، وجائزة من مركز السينما العربية – ACC، وهي عبارة عن دعوة للمنتج محمد العمدة للمشاركة في ورشة Rotterdam Lap 2022 ضمن مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

ويعتبر مشروع فيلم غربان المدينة هو أولى مشاريع شركة Cult التي أسسها أدهم الشريف ومحمد العمدة لخوض تجارب سينمائية في الصناعة المصرية، وأكد العمدة أن مشروع الفيلم ليس معقد إنتاجيًا أو ذو ميزانية كبيرة، وهو مستوحى من مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير.

وتدور أحداث سيناريو الفيلم حول غريب وهو سائق محتال ومتهور مع اثنين من أصدقائه يضعون كل شيء على الحافة عندما يقترضون مبلغًا مالي من "إلياهو" وهو مرابٌ بلا رحمة، لخوض سباق سيارات شهير في إحدى شوارع منطقة الهرم، يوافق الياهو علي إقراضه المال بدون فوائد، مقابل أن يقطع جزءًا من لسانه إذا تأخر عن سد الدين.

وقد تأسست شركة الإنتاج CULT في مصر عام 2020، وتركز بشكل أساسي على مرحلة ما بعد الإنتاج كما تعمل أيضا علي إنتاج الأفلام ودعم المواهب، التي تحمل منظورًا فريدًا ومميزًا، مع قابلية التسويق عالميًا، وتشدد CULT على اكتشاف وتطوير الأفكار الجديدة والمواهب، وبناء شبكة علاقات قوية مع العلامات التجارية، واستكشاف طرق تفكير جديدة في هذه الصناعة.

محمد العمدة

محمد العمدة هو مخرج ومنتج سوداني بخبرة تجاوزت الـ 10 سنوات، إسهاماته في الموجة الجديدة لصناعة السينما السودانية كمخرج ومنتج تضمنت العديد من الأفلام الوثائقية والقصيرة. تم تعيينه كرئيس للبرنامج السينمائي في سودان فلم فاكتوري ومهرجان السودان للسينما المستقلة، ولاحقًا شارك في تأسيس شركة Station Films، التي شاركت في إنتاج فيلم "ستموت في العشرين" الذي عُرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحصد جائزة أسد المستقبل - Lion of The Future، واستمرت الشركة في إنتاج أفلامًا مستقلة في السودان وشرق أفريقيا والعالم العربي. ويعمل محمد العمدة حاليًا على مشروع فيلم "وداعًا جوليا" والذي حصل على 5 جوائز من بينها أفضل مشروع فيلم قيد التطوير بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، كما أسس مع أدهم الشريف شركة Cult في القاهرة لفتح أفق جديدة في صناعة السينما.

أدهم الشريف

أدهم الشريف هو مخرج وكاتب مصري لأكثر من 12 سنة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2012، بعد كتابة وإخراج فيلمين قصيرين حاصلين على جوائز، وهما "أحد سكان المدينة"، و"ورا الباب"، ثم بدأ العمل كمخرج مساعد في بعض الأفلام الروائية الطويلة مع كبار المخرجين مثل مروان حامد وساندرا نشأت وهالة خليل وتامر عزت ومحمد صقر، وفي عام 2015، بدأ أدهم العمل في مجال الدعاية كمخرج إعلانات تليفزيوني، ليخرج أكثر من 100 إعلان، وصل بعضهم إلى القائمة القصيرة لمهرجان Cannes Lions، وحصلوا على العديد من الجوائز بمهرجانات أخرى.



وفي 2017، شارك كمحاضر في ورشة إخراج سينمائي مع المخرجة أيتن أمين، ومؤخرًا أسس شركة CULT للابتكار والإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تعمل على الجانبين التجارية والتجريبية، وقد أنتجت فيلمين قصيرين لمخرجين شباب.