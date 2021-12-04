19 مشهد لحفل زفاف مرشحة لجائزة الصور 2021 (صور)

تُمنح جوائز Fearless للمصورين في جميع أنحاء العالم الذين التقطوا صور زفاف استثنائية، ويتم اختيار صورتين من كل 100 صورة مقدمة كفائزين.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز صور حفلات الزفاف التي ألتقطها مصورون رشحت أعمالهم لهذه الجائزة لعام 2021 وفقا لما ذكر موقع “إنسايدر” الأمريكي.

جائزة صور الزفاف الإستثنائية

صور الزفاف الإستثنائية

تم تسليط الضوء على لحظات بكاء بعض الأزواج هذا العام.



صور الزفاف الإستثنائية

والتقط مصور آخر لحظة التسليم بين أهالي العروسين.



صور الزفاف الإستثنائية

كانت بعض الصور لها خلفية ملونة، وظهرت ديكورات بالوان زاهية.

صور الزفاف الإستثنائية

بينما ظهر بعض الصور الآخر باللونين الأبيض والأسود.



صور الزفاف الإستثنائية

تم التقاط مناظر واسعة تجعل صور الزفاف مرشحة للفوز.



صور الزفاف الإستثنائية

نوع أخر من صور الزفاف التي تقوم بتكبير تفاصيل معينة.



صور الزفاف الإستثنائية

قام بعض الأزواج بتكريم الأزواج الآخرين بصور معلقة بالأضواء في أعراسهم.



صور الزفاف الإستثنائية

حرص العرسان أيضًا على تكريم أحبائهم الذين لم يتمكنوا من الحضور.



صور الزفاف الإستثنائية

سرقت الحيوانات الأليفة العرض في أكثر من حفلة زفاف هذا العام.



صور الزفاف الإستثنائية

كان الخبز المحمص بطل الاحتفال في بعض حفلات الزفاف الأوروبية.

صور الزفاف الإستثنائية

كانت هناك احتفالات مشتركة بين المتزوجين وضيوفهم.



صور الزفاف الإستثنائية

ظهرت صور أخرى لرمي باقة الزهور وهو إجراء تقليدي يتبع في معظم دول العالم.



صور الزفاف الإستثنائية

التقط المصورون أيضا حدث حفل الزفاف من كل زاوية هذا العام.



صور الزفاف الإستثنائية

كان المصورون موجودين طوال اللحظات الأساسية في العرس، علي سبيل المثال عندما يستعد العرسان للسير في الممر.



صور الزفاف الإستثنائية

نقلت بعض الصور السعادة البالغة لاستقبال الرقصات.



صور الزفاف الإستثنائية

واستفاد آخرون من حوادث يوم الزفاف.



صور الزفاف الإستثنائية

أظهر بعض المصورين حقائق حفلات الزفاف الشتوية.



صور الزفاف الإستثنائية

في بعض الأحيان، قام المصورون بالتقاط صور للعرائس والعرسان وهم يلتقطون صورهم بأنفسهم.



صور الزفاف الإستثنائية

لكن لا شيء يتفوق على الصور التي تظهر العرسان قبل أن يروا عرائسهم لأول مرة.

