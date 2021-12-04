السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

19 مشهد لحفل زفاف مرشحة لجائزة الصور 2021 (صور)

صور الزفاف الإستثنائية
صور الزفاف الإستثنائية

تُمنح جوائز Fearless للمصورين في جميع أنحاء العالم الذين التقطوا صور زفاف استثنائية، ويتم اختيار صورتين من كل 100 صورة مقدمة كفائزين.

 ونعرض لكم في السطور التالية أبرز صور حفلات الزفاف التي ألتقطها مصورون رشحت  أعمالهم لهذه الجائزة  لعام 2021 وفقا لما ذكر موقع “إنسايدر” الأمريكي.

جائزة صور الزفاف الإستثنائية

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

تم تسليط الضوء على لحظات بكاء بعض الأزواج هذا العام.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

والتقط مصور آخر لحظة التسليم بين أهالي العروسين.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

كانت بعض الصور لها خلفية  ملونة، وظهرت ديكورات بالوان زاهية. 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

بينما  ظهر بعض الصور الآخر باللونين الأبيض والأسود.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

تم التقاط مناظر واسعة تجعل صور الزفاف مرشحة للفوز.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

 نوع أخر من صور الزفاف  التي تقوم بتكبير تفاصيل معينة.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

قام بعض الأزواج بتكريم الأزواج الآخرين  بصور معلقة بالأضواء في أعراسهم.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

حرص العرسان أيضًا على تكريم أحبائهم الذين لم يتمكنوا من الحضور.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

سرقت الحيوانات الأليفة العرض في أكثر من حفلة زفاف هذا العام.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

كان الخبز المحمص بطل الاحتفال في بعض حفلات الزفاف الأوروبية.

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

كانت هناك احتفالات مشتركة بين المتزوجين وضيوفهم.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

ظهرت صور أخرى لرمي باقة الزهور وهو إجراء تقليدي يتبع في معظم دول العالم.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

التقط المصورون أيضا حدث حفل الزفاف من كل زاوية هذا العام.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

كان المصورون موجودين طوال اللحظات الأساسية في العرس، علي سبيل المثال عندما يستعد العرسان للسير في الممر.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

نقلت بعض الصور السعادة البالغة لاستقبال الرقصات.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

واستفاد آخرون من حوادث يوم الزفاف.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

أظهر بعض المصورين حقائق حفلات الزفاف الشتوية.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

في بعض الأحيان، قام المصورون بالتقاط صور للعرائس والعرسان وهم يلتقطون صورهم بأنفسهم.
 

صورة زفاف مرشحة لجائزة الخوف عام 2021.
صور الزفاف الإستثنائية

لكن لا شيء يتفوق على الصور التي تظهر العرسان قبل أن يروا عرائسهم لأول مرة.
 

الزفاف صور زفاف جوائز الصور إحتفالات الأفراح أفراح الشتاء جوائز Fearless

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الباز: حضور السيسي كشف الهيئة لطلبة الكليات العسكرية تأكيد لشفافية الاختيار

إيد واحدة.. متبرعون بأراضٍ لـ«حياة كريمة»: «ساندنا الدولة.. وخدمنا أهالينا»

ما أهمية «الجرعة المعززة» ضد كورونا؟

قبل الامتحان.. ننشر نماذج امتحانات اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال