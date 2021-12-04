19 مشهد لحفل زفاف مرشحة لجائزة الصور 2021 (صور)
تُمنح جوائز Fearless للمصورين في جميع أنحاء العالم الذين التقطوا صور زفاف استثنائية، ويتم اختيار صورتين من كل 100 صورة مقدمة كفائزين.
ونعرض لكم في السطور التالية أبرز صور حفلات الزفاف التي ألتقطها مصورون رشحت أعمالهم لهذه الجائزة لعام 2021 وفقا لما ذكر موقع “إنسايدر” الأمريكي.
جائزة صور الزفاف الإستثنائية
تم تسليط الضوء على لحظات بكاء بعض الأزواج هذا العام.
والتقط مصور آخر لحظة التسليم بين أهالي العروسين.
كانت بعض الصور لها خلفية ملونة، وظهرت ديكورات بالوان زاهية.
بينما ظهر بعض الصور الآخر باللونين الأبيض والأسود.
تم التقاط مناظر واسعة تجعل صور الزفاف مرشحة للفوز.
نوع أخر من صور الزفاف التي تقوم بتكبير تفاصيل معينة.
قام بعض الأزواج بتكريم الأزواج الآخرين بصور معلقة بالأضواء في أعراسهم.
حرص العرسان أيضًا على تكريم أحبائهم الذين لم يتمكنوا من الحضور.
سرقت الحيوانات الأليفة العرض في أكثر من حفلة زفاف هذا العام.
كان الخبز المحمص بطل الاحتفال في بعض حفلات الزفاف الأوروبية.
كانت هناك احتفالات مشتركة بين المتزوجين وضيوفهم.
ظهرت صور أخرى لرمي باقة الزهور وهو إجراء تقليدي يتبع في معظم دول العالم.
التقط المصورون أيضا حدث حفل الزفاف من كل زاوية هذا العام.
كان المصورون موجودين طوال اللحظات الأساسية في العرس، علي سبيل المثال عندما يستعد العرسان للسير في الممر.
نقلت بعض الصور السعادة البالغة لاستقبال الرقصات.
واستفاد آخرون من حوادث يوم الزفاف.
أظهر بعض المصورين حقائق حفلات الزفاف الشتوية.
في بعض الأحيان، قام المصورون بالتقاط صور للعرائس والعرسان وهم يلتقطون صورهم بأنفسهم.
لكن لا شيء يتفوق على الصور التي تظهر العرسان قبل أن يروا عرائسهم لأول مرة.