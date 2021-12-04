السبت 04 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب متهم بقتل آخر بسبب معاكسة فتاة في المطرية

حبس
حبس

أمرت، اليوم السبت النيابة العامة في المطرية،  حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب عاتبه على معاكسة شقيقته بدائرة القسم.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بعرض جثة الضحية علي الطب الشرعي لبيان أسباب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط  الواقعة وطلب التحريات المباحث الجنائية حول الواقعة كما أمرت بالتصريح بالدين عقب ورود تقرير الصفة التشريحية. 

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوجود متوفي بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة مسجل خطر، خارج حديثًا من السجن، مصاب بعدة طعنات، وتبين أن مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة نشبت بين المجني عليه ومسجل خطر آخر، بسبب مشادة كلامية بينهم قام على إثرها تعدي المتهم عليه بسلاح أبيض وتم ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة «المادة 32/2 عقوبات»، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط «المادة 33 عقوبات»، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

مسجل خطر قسم شرطة المباحث الجنائية النيابة العامة الطب الشرعي مشادة كلامية كاميرات المراقبة سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

القابلية للعمالة!!

الأكثر قراءة

خطوات تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة

انخفاض في درجات الحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: المخاوف المصرية تجاه سد النهضة مشروعة

أمطار متوسطة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأمثال الشعبية المصرية والروسية

محمد نجم

«أوميكرون» وتأثيره محليًا وعالميًا

ماجد حبته

الجنرال.. قاهر الإخوان.. يقود النمسا

مؤمن المحمدي

بيليه وحليم

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الرابعة والسبعون لقرار التقسيم

محمد عبدالعزيز

ديسمبر.. موسم التكريمات الـ«مضروبة»

أحمد الصغير

إلى وزير أوقاف مصر!

حسين دعسة

«يونيتاد».. متاهة جرائم داعش

صور

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

محطة تل أبيب

المزيد

وزير فلسطيني: الديمقراطية لا تلتقي مع الاحتلال ونزعة الهيمنة

عباس يزور الجزائر وتونس في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية

منظمة التحرير: المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال