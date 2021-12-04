السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تأجيل محاكمة شخص شرع في قتل حماته بساطور بالدقهلية

قتل
قتل

أجّلت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة محاكمة المتهمة بالشروع في قتل حماتها بساطور، لجلسة 5 فبراير المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فاروق فخري، وعلي مشهور، ورامي عباس، وسكرتارية أحمد الحنفي، وطلب محامي المتهمة التأجيل؛ للصلح مع المجني عليها.

وتعود الواقعة لشهر يوليو الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغًا بإصابة سيدة سبعينية بتهشم في الرأس وجروح في الوجه، نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، ساطور، من زوجة ابنها، في أثناء وجودها بمنزلها بمركز دكرنس.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤالها اتهمت زوجة نجلها بالتعدي عليها بسبب خلافات بينهما، حيث أكدت أنها فوجئت بسيدة تطرق باب منزلها فجرًا، وعندما فتحت هاجمتها وكانت ترتدي نقابًا، لكنها تمكنت من التعرف عليها.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على زوجة الابن، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نتيجة خلاف مع حماتها، واستخدمت ساطورًا خاصا بزوجها الذي يعمل جزارًا، وتوجهت لمنزلها وتعدت عليها.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن المجني عليها أصيبت بـ60 غرزة متفرقة بالرأس، وتقرر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات.

كما أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فحص نحو 195 ألف مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية وذلك من يوم 31 أغسطس 2021 وحتى تاريخه.

تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، و تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عامًا، والمواطنين من عمر 18-40 عامًا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، إضافة إلى الكشف المبكّر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

محكمة جنايات المنصورة الدائره السادسه قتل

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