الكشف على 1110 حالات خلال قافلة طبية مجانية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت ٧ تخصصات مختلفة، و نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١١٠ حالة بواقع "٢٩٩ أطفال ، ٢٤٧ جلدية وتناسلية ، ٢١٨ عظام ، ١٨٠ باطنة ، ٦٧ جراحه ، ٦١ نسا وتوليد ، ٣٨ تنظيم أسرة " ، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد ٢٠ حالة .

ومن جانبه أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما ١٠٧ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة .

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انه شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ، ومباحث التموين ، حملات مكثَّفة علي الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة ، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية ، فضلا عن تحرير ٧٤٧ محضر مخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي .

ومن جانبه أوضح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت ١٥٠٠ عبوة ملح طعام ، ٧٨٠ كيلو أرز ، ١ طن و٢٠ كيلو سكر ، ٨طن و ٧٣٤كيلو دقيق فاخر ، بالإضافة إلى ١٢٠كيلو سمن نباتي ، ٧٣٣كيلو مصنعات غذائية متنوعة ، كما شملت المضبوطات ٣٢٧ كيلو من اللحوم المتنوعة ، ٤٦٠ كيلو سمك ، ١٤ عبوة مسحوق غسيل ، ٣٨ صنف أدوية بيطرية ، ٢طن و٤١٨ كيلو علف حيواني ، ١٢ اسطوانة موادبترولية ، ٨ قطع سيارات، ٦ قطع ملابس ، ٤٧عبوة أدوات عمارة.

وأضاف "السيد" أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت في تحرير ٧٤٧ محضر بواقع ٢٢٥ محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات ، وتوقف وغلق وغيرها ، و٥٢٢ محضر متنوع للأسواق ، من بينها عدد ٣ محاضر لمخابز بدون ترخيص ، و ١٠ محاضر عدم صلاحية ، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار ، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر ، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك ، والحفاظ على صحة المواطنين.