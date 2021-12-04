محلية الصنع وقدرة فائقة.. موقع أمريكي يشيد بطائرات «إيديكس 2021»

أشاد موقع “ديفنس ويب" الأمريكي بصناعة الطائرات من طراز DJ-400 والذي تم عرضها في معرض إيديكس، في مصر.

وقال الموقع إن هذه الطائرات تحجب الإشارات الصادرة من الطائرات الصغيرة والميكرو بدون طيار لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات وهي من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع، مضيفا أن هذه التقنية محلية الصنع تماما من مصر.

وأضاف الموقع أن طائرات DJ-400 تحجب الإشارات المتعلقة بالتحكم عن بعد للطائرة بدون طيار، ونقل البيانات وأنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية، كما تستخدم تردد رقمي ومضخمات طاقة تعتمد على تقنية ترانزستور نيتريد الجاليوم.

ووفقا للموقع تم اختبار طائرات DJ-400 في مصر.

وقال محمد الكناني، الذي يرأس وحدة الدراسات العسكرية في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية ومقره القاهرة، “تكمن أهمية هذا النظام في نمطيته، حيث يسمح بأي تكوين نظام للحماية القطاعية أو شاملة الاتجاهات ضد هجمات الأسراب.

وأضاف في تصريحات لـ"ديفنس ويب"، أنه يحتوي أيضًا على تكوينات مختلفة حيث يمكن استخدامه بطريقة ثابتة أو قابلة للنشر.

وتشمل نطاقات تردد ارتباط البيانات التي يغطيها النظام 400 و900 و1200 و1570 و2400 و5800 ميجا هرتز.

وأطلقت شركة بنها للإلكترونيات أيضًا نظامها المضاد للطائرات بدون طيار، UAVSUB، في إيديكس.

وقال الكناني “هذا النظام قد تم اختباره بنجاح”.

وأضاف الكناني إن أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار في مصر جذبت انتباه العديد من الوفود في المعرض، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وقبل أيام، احتفت صحيفة" إل باييس" الأسبانية ذائعة الصيت باستضافة مصر لمعرض إيديكس 2021 المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، مؤكدة أن مصر تتمتع بوزن سياسي كبير للقادة العسكريين الكبار وأنها باتت دولة جاذبة للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مصر تشهد نمو اقتصاديا كبيرا لا سيما مع انتعاشة قطاع السياحة، حيث لا تنفك مصر أن تروج لمعالمها السياحية والأثرية الفريدة، مشيرة إلى أن مصر باتت وجهة طبيعية للشركات متعددة الجنسيات الإسبانية الكبيرة التي تسعى إلى عقود بملايين الدولارات.