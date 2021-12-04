السبت 04 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإحصاء الروسية»: كورونا السبب في وفاة أكثر من 68 ألف شخص بروسيا

كورونا
كورونا

أعلنت خدمة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن فيروس "كورونا" كان السبب في وفاة 68 ألفًا و734 شخصًا في روسيا خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 9 آلاف و912 حالة أخرى بحاجة للمراجعة للتأكد ما إذا كان فيروس "كورونا" السبب في وفاتهم أيضًا.


وذكرت خدمة الإحصاء، أنه كان هناك 1141 مصابا بالفيروس التاجي، وتوفوا ولكن لم يكن "كورونا" السبب الرئيسي في وفاتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.


ووفقًا لدائرة الإحصاء في شهر أكتوبر عام 2020، تم تأكيد أن فيروس "كورونا" السبب الرئيسي في وفاة 15 ألفًا و103 أشخاص.

فيما أفاد مركز أزمات مكافحة فيروس "كورونا" الروسي، أن روسيا طورت مناعة القطيع ضد “كوفيد-19” بنسبة 53.7 %، في الوقت الذي حصنت فيه أكثر من 64 مليون شخص بشكل كامل.

وأشار مركز الأزمات في بيان، إلى أنه "اعتبارًا من 3 ديسمبر، تلقى حوالي 72 مليونًا و78 ألفًا و412 شخصًا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بينما تم تحصين ما يصل إلى 63 مليونًا و961 ألفًا و960 مواطنًا بجرعتين.. ويبلغ مستوى مناعة القطيع في روسيا 53.7 في المائة".


وحددت الخدمة الفيدرالية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان سابقًا أن روسيا بحاجة إلى تحصين ما لا يقل عن 80 في المائة من السكان، أي أكثر من 90 مليون شخص، من أجل تطوير مناعة القطيع.

فيما أعلنت أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" في روسيا. 

وقال موراشكو، خلال منتدى «نحن معا»: إن الموجة الأخيرة للإصابات بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض حاليا، وفعليا يقترب عدد الحالات، التي يتم التعامل معها، من 900 ألف حالة". 

موسكو روسيا الإحصاء الروسية كورونا

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وائل لطفي

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