السبت 04 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تبدى قلقها العميق إزاء استمرار هجمات داعش بالعراق

داعش
داعش

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد في هجمات تنظيم (داعش) في أنحاء العراق.
 

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن من بين تلك الهجمات ما وقع، الخميس، من هجوم على حي مخمور، والذي أودى بحياة 10 أشخاص من البشمركة وثلاثة مدنيين.
وأعرب المتحدث عن عزائه لأسر القتلى ومواساته لأسر المصابين جراء تلك الهجمات.
 

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم قوات الأمن العراقية، ومن بينها قوات البشمركة، والتي تحارب تنظيم (داعش) لضمان إلحاق الهزيمة الدائمة به.

 

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصحة العراقي هاني العقابي، استنفار كامل الجهود والطاقات في المؤسسات الطبية للتصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولاسيما مع ظهور المتحور الجديد المعروف حاليا باسم (أوميكرون).

 

وقال العقابي - في تصريح خاص للقناة (العراقية) الإخبارية - إنه "يوجد أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد في مخازن البلاد" وذلك لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس، لاسيما مع انتشار المتحور الجديد (أوميكرون).

 

وشدد وزير الصحة العراقي على أهمية أخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، قائلا :"إن التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون) ولتقليل أعداد الوفيات والإصابات في البلاد".
 

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وافقت فيه وزارة الصحة العراقية على إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا للمواطنين من الكوادر الصحية والأعمار الكبيرة والفئات الهشة التي مناعتها قليلة، وذلك للتصدي للموجة الرابعة من الفيروس في البلاد.

 

كان وزير الصحة العراقي قد قال في وقت سابق إن حظر التجوال أصبح من الماضي، لأن أغلب الدول لم تلجأ إليه كما كانت سابقا، لأن الإغلاق يؤثر على الاقتصاد وحركة المواطنين، مبينا أن حظر التجوال في الموجتين الأولى والثانية كان بسبب عدم وجود اللقاح، ولكن الآن نستطيع حماية المواطنين في البلاد.
 

فيما أفادت وزارة الصحة بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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