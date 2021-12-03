الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أوكرانيا يدعو روسيا إلى الامتناع عن شن هجوم عسكرى على بلاده

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

دعا وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، روسيا إلى الامتناع عن شن هجوم عسكري على بلاده، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال كوليبا- خلال جلسة المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي عقدت في ستوكهولم: «إنني أود أن أؤكد مرة أخرى أن أوكرانيا لا تزال ملتزمة باتفاقات «مينسك» والتسوية السلمية للنزاع الروسي الأوكراني، وندعو روسيا للانضمام إلى مناقشة سبل سحب قواتها من دونباس وشبه جزيرة القرم، كما ندعوها إلى الامتناع عن شن هجوم عسكري جديد على أوكرانيا والعودة إلى طاولة المفاوضات"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم».
كما دعا روسيا إلى الامتناع عن محاولات زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل، مشددًا على أن عدم رغبة الكرملين في احترام حقوق الدول ذات السيادة في اختيار مستقبلها بحرية لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا للاستقرار في أوروبا.
وأضاف كوليبا أن رفض موسكو المتكرر لإظهار المشاركة البناءة كطرف في النزاع في مجموعة الاتصال الثلاثية وإطار (نورماندي) سلط الضوء على افتقار روسيا للإرادة السياسية لحل النزاع.

فيا كشفت وزارة الخارجية الروسية، عن أن كييف أرسلت 125 ألف جندي إلى منطقة الصراع في دونباس، وهو ما يعادل نصف قواتها.

وأعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن "الجيش الأوكراني، يحشد قواته وينشر المعدات الثقيلة والأفراد وبحسب بعض التقارير، فإن عدد القوات في منطقة الصراع قد وصل بالفعل إلى 125 ألف شخص، وهذا للتوضيح، هو نصف عدد القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية عن قلق موسكو من رفض كييف الفعلي للتسوية السلمية لهذه القضية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، للنظر فيه من قبل البرلمان الأوكراني ينص على إمكانية تواجد قوات أجنبية في البلاد في عام 2022، مضيفة أن ذلك يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات مينسك.

كييف هجوم عسكري خارجية أوكرانيا أوكرانيا روسيا

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وائل لطفي

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