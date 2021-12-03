الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابي للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ندوة مسلسل مدرسة
ندوة مسلسل مدرسة الروابي

ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي
ندوة مسلسل مدرسة الروابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابي للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابي للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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