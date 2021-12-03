إجراء القرعة العلنية لحاجزى أراضى المقابر بنظام اللحد بسوهاج الجديدة الأحد

أعلن المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي المقابر للمتقدمين لحجز ٩٠٥ قطع أراضى مقابر للمسلمين بنظام اللحد، بمساحة ٤٠م٢، وذلك بعد غد الأحد الموافق 5-12-2021 بمقر جهاز المدينة.

وأضاف المهندس مصطفى هارب، أنه على المتقدمين للحجز الحضور من الساعة الـ8.30 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، مؤكداً أنه سيتم غلق الأبواب من الساعة الـ10.30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد، كما سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.

وكان صباح اليوم قد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 24 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – الفشن الجديدة – النوبارية الجديدة)، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدرت لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعدي علي وحدات إدارية شاغرة، وزراعة بعض المساحات بدون سند، وإقامة أنشطة كافيتريات وورش إصلاح وأعمال صيانة معدات، بجانب إقامة أسوار ومبانٍ مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولي أجهزة مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – الفشن الجديدة – النوبارية الجديدة)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.