89.5 مليار جنيه لتدعيم مخصصات الخبز والسلع

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الركائز الاستراتيجية لتنمية قطاع التموين في إطار خطة التنمية المستدامة للعام 2021-2022، والتى تهدف إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الأساسي للقطاع، والمتمثل في توفير الأمن الغذائي.

وأشارت وزارة التخطيط، وفقاً لتقرير صادر عنها، إلى أن الخطة تستند إلى عدة ركائز، أبرزها التنسيق التام بين الخطط الإنتاجية لوزارة الزراعة من المحاصيل الغذائية كالقمح، والخطط الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإمكان تحديد خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة، مع التوسع في إنشاء المناطق التجارية والمراكز اللوجستية لرفع كفاءة الأسواق التجارية، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة بالأسواق لأكثر من 100 سلعة لتوسعة نطاق الخيارات أمام المستهلك، مع ضمان انتظام تواجدها بالأسواق، ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة للمواطنين من خلال تدريب العاملين وتوفير التجهيزات اللازمة في إطار مشروع مكاتب الخدمة الشاملة.

وحول مستهدفات خطة عام 2021-2022 أوضح التقرير أنها تتضمن التوسع في توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا في عام 2020-2021 بتكلفة 32 مليون جنيه، مع التوسع في المنافذ المفتتحة لمشروع "جمعيتي"، البالغ عدد فروعها 5072 فرعًا حتى نهاية عام 2020 على مستوى كافة المحافظات، ومتوقع زيادة العدد إلى 7000 منفذ في عام 2020-2021، مع مواصلة افتتاح منافذ جديدة عام 2021-2022، بالإضافة إلى دعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم في موازنة الدولة 36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى، بإجمالي 89.5 مليار جنيه، مع تطوير 235 مكتبا تموينيا لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 535 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 2020-2021 .