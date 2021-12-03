«صناع الخير» و«الحلم الإفريقى» تطلقان مبادرة «إفريقيا أقوى بصحة أفضل»

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة الحلم الإفريقي فى احتفالية خاصة، غداً السبت، وتحت رعاية وزارتي التضامن والهجرة، مبادرة "إفريقيا أقوى بصحة أفضل" لتقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان لـ10 آلاف من الجاليات الإفريقية بمصر بمشاركة الهلال الأحمر المصري.

تقام احتفالية إطلاق المبادرة بحضور الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، والعديد من السفراء الأفارقة، بمقر المركز الأوليمبى بالمعادى.

تتضمن الاحتفالية كلمات لوزراء التضامن والهجرة والشباب والرياضة، والعديد من السفراء، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الحلم الإفريقي وممثل لمؤسسة صناع الخير للتنمية، ويتم إطلاق أول قافلة للكشف على الجاليات الإفريقية بقاعة ملاصقة لقاعة احتفالية تدشين المبادرة.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مشاركة المؤسسة فى إطلاق وتنفيذ مبادرة "إفريقيا أقوى بصحة أفضل" تأتي في إطار استراتيجية عمل تقوم المؤسسة على تنفيذها وتستهدف نقل تجارب المؤسسة الناجحة فى تقديم خدمات طبية ذات جودة إلى الجاليات الإفريقية كواجب إنسانى نحو أشقائنا الأفارقة، وكإحدى آليات القوة الناعمة المصرية الناهضة التى تسعى لعودة ريادة مصر إفريقيا.

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير حريصة على مد جسور التعاون والشراكة مع كل الجهات والهيئات والمؤسسات الأهلية الجادة لتقديم خدمات طبية نوعية بالمجان تماما، ليس فقط لكل المصريين وبخاصة الشرائح الأكثر احتياجا ولكن أيضاً للجاليات التى تعيش على أرض مصر، وفى المستقبل القريب لعدد من الشعوب الإفريقية.

من ناحيتها، قالت سالي عاطف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحلم الإفريقي، إن المبادرة تمثل خطوة أولى ضمن الرؤية التي تعمل عليها المؤسسة في الاهتمام بالجانب الصحي بالدول الشقيقة، والتي تشمل إتاحة الكشف المجاني للجاليات الإفريقية في القاهرة والعديد من الخطوات الأخرى.

وأضافت رئيس المؤسسة أن الحلم الإفريقي تضع ضمن استراتيجيتها العديد من الرؤى الخاصة بالدول الإفريقية في العديد من القطاعات، كما تعمل على تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والصحي بين مؤسسات المجتمع المدني في مصر وجميع دول القارة، بما يحقق الاستفادة القصوى لشعوب المنطقة.

وشددت «عاطف» على اهتمام المؤسسة بكل ما يتعلق بالجاليات الإفريقية في مصر، حيث تسعى المؤسسة دائما لتلبية احتياجات أعضاء الجاليات، خاصة الأفراد غير القادرين والذين يحتاجون لإجراء فحوصات أو جراحات، بما يحقق الهدف الأسمى من عمل المؤسسة وهو الإنسان.