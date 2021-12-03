إعلان الطوارئ بمطار برج العرب تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية

كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، عن إعلان حالة الطوارئ والاستنفار القصوى بمطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، لعدم تأثير الأحوال الجوية على الحركة الركابية والجوية الدولية والداخلية والتجارية الوافدة أو المغادرة للمطار، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتبعة مع بداية الفصل الشتوي من كل عام، وفقا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه اللواء طيار اركان حرب منتصر مناع ميهوب والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأضافت المصادر لـ" الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي بقيادة اللواء طيار أركان حرب حسن السعيد مدير المطار، أصدرت تعليمات مشددة لجميع العاملين بالمطار، بضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الفسفورية للعاملين بالمهبط، والسير ببطء بالسيارات دخل المهبط وانتشار سيارات الحماية المدنية والإسعاف بطول المهبط تحسبا لاية ظروف طارئة، والعمل على سرعة تقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة للطائرات والوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول، لعدم التأثير على الحركة الجوية والركابية الوافدة الى المطار، مشددا على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات، فضلا عن عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة الصالات والمنشآت التابعة للمطار، تنفيذا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المصادر، إلى تواصل عمليات التشييد والتجهيز بمبنى الركاب رقم 2 بمطار برج العرب الدولي عبر إحدى شركات المقاولات الكبرى التي اسندت اليها عمليات تشييد المبنى الجديد، حيث سيتم الانتهاء منه خلال عام 2023 ، والذي سيكون أول مبنى صديق للبيئة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا على حرص وزارة الطيران المدني على الاستمرار في عمليات التطوير والتوسعة لكافة منظومة المطارات المصرية خلال الآونة الأخيرة، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالم، لجذب أكبر عدد من الوفود الركابية والسياحية، رغم استمرار تفشي الوباء القاتل بمختلف دول العالم.

وأكدت المصادر، أن معدلات التشغيل الجوية والركابية بمطار برج العرب الدولي تشهد تفاوتًا ملحوظا في أيام الأسبوع، مشيرا إلى عودة تشغيل الرحلات الجوية الدولية بين برج العرب ومطار الكويت عبر شركة الخطوط الجوية الكويتية، عقب تعليق استغرق عدة شهور متتالية، أعقاب انتشار وتفشي فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الماضي.