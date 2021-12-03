الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

البر الرئيسى الصينى يسجل 80 حالة إصابة جديدة محلية بكوفيد-19

كورونا في الصين
كورونا في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الخميس الماضي، 80 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

 

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة المذكورة، تم تسجيل 56 حالة في منغوليا الداخلية، و10 حالات في هيلونغجيانغ.

 

وتم أيضا تسجيل 16 حالة إصابة جديدة وافدة في خمس مناطق على مستوى المقاطعة، بحسب اللجنة.

 

كما تم تسجيل ثلاث حالات جديدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي في شانغهاي، بينما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الخميس، بحسب اللجنة.

 

وبلغ حتى يوم الخميس، إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 98993 حالة، من ضمنها 972 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي، 10 منها في حالة خطيرة.

 

وخرج ما إجماليه 93385 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي، بينما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

 

وتم تسجيل 24 حالة جديدة بدون أعراض يوم الخميس، 14 منها وافدة من خارج البر الرئيسي.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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