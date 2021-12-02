جامعة بنها تحصد 21 ميدالية في بطولة الجامعات لمتحدي الإعاقة بالإسكندرية

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 21 ميدالية بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية ، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 24 جامعة فى الفترة من 11 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الجارى بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة ، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة شاركت في حفل تنمية موارد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية السنوي من خلال مبادرة "قادرون باختلاف" في نسخته الثالثة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، مؤكدا أن هذا الحدث لا يعد مجرد احتفالية بل حدث رسمي يستهدف تسليط الضوء علي قدرات ذوي الهمم والقضايا التي تضمن لهم حياة كريمة.

من جانبه؛ قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان طلاب الجامعة قد حصلوا على 6 ميداليات ذهبية ، و6 فضية ، و9 برونزية في البطولة بإجمالي 21 ميدالية فى مختلف الأنشطة الطلابية خلال فعاليات البطولة.

وكان وفد من طلاب جامعة بنها قد شارك فى فعاليات دورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية ، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.