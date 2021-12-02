جامعة حلوان تعلن أسماء أمناء اللجان ومساعديهم في انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أسماء أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022.



من جانبه توجه الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة بالشكر لكل من ساهم ان تتم العملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية بهذه الصورة المشرفة، مهنئا الطلاب الفائزين لمجلس اتحاد طلاب الجامعة لافتا إلى أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لهم.



وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة فوز الطالب على السيد الطالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بمنصب رئيس الاتحاد، وفوز الطالبة يارا هاني الطالبة بالفرقة بكلية التربية بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وفازت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان بجميع المقاعد بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، وجاءت نتيجة أمناء اللجان ومساعديهم كالتالي:

أمين لجنة الأسر الطالب عمرو جمال محمد الطالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الأسر الطالبة ريم عباس محمد الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب.

أمين اللجنة الفنية الطالبة نورهان ابراهيم مصطفى الطالبة بالفرقة الرابعة كلية التكنولوجيا والتعليم، أمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة ساندي سمير بالفرقة الثانية كلية الفنون التطبيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب ممدوح حاتم ممدوح الطالب بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنين، أمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة نورا جمال بالفرقة الثالثة كلية التربية الرياضية بنات.

أمين اللجنة الثقافية الطالب مصطفي عاطف عبد الغفار بالفرقة الرابعة كلية الخدمة الاجتماعية، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة نوران محمد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

امين لجنة الجوالة والخدمة العامة الطالب يوسف ابراهيم يوسف بالفرقة الرابعة كلية التجارة، أمين مساعد لجنة الجوالة الطالب محمد أحمد بالفرقة الثالثة كلية الفنون الجميلة.

أمين اللجنة الاجتماعية الطالبة بسنت محمد بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، أمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب أحمد ناصر بالفرقة الثالثة كلية هندسة المطرية.

أمين اللجنة العلمية الطالب محب معتز بالفرقة الرابعة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أمين مساعد اللجنة العلمية الطالب محمود أحمد بالفرقة الثالثة كلية هندسة حلوان.

حيث تشكلت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانوني، الأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، الأستاذ راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا.

