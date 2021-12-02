منصور هاشم رئيساً لاتحاد طلاب جامعة أسوان وعبد الرحمن هاشم نائباً له

أجريت، اليوم الخميس، انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان والتي أسفرت بفوز الطالب منصور هاشم مغازي ابوالوفا رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب عبدالرحمن هاشم شعراوي نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وجرت عملية الانتخاب لاختيار رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه بالاقتراع من بين رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية بكليات جامعة أسوان، وجاء ذلك بحضور كلا من: الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ،ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية.

وتضمنت اللجنة في عضويتها التالي: رئيس الجامعة رئيسا والدكتور احمد عبدالصادق محمد مساعد بكلية العلوم عضوا والدكتور ايمن احمد عبدالغفار وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب عضوا وخالد محمد اسماعيل أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية عضوا وحاتم يسري يوسف مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة عضوا وفؤاده ابراهيم توفيق قائم بعمل مدير عام مكتب رئيس الجامعة عضوا ومكرم خوجلي رمضان مدير ادارة الاسر والاتحاد عضوا وإسلام يوسف عابد منسق الجامعة لشئون الإتحادات الطلابية عضوا ونبيه محمد نبيه طالب عضو طلابي ومودة حاتم سليمان طالبة عضو طلابي.

وهنأ الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة الطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم والعمل على دعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في كافة المسابقات المحلية والخارجية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب الجديد لممارسة الانشطة الطلابية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب من خلال تعزيز الانتماء لدي الطلاب والقدرة على المنافسة الشريفة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية، والعمل على صقل مواهبهم الابداعية في مختلف الأنشطة الطلابية وهذا يأتي بتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ عليهم من الأفكار الهدامة.

وتابع الدكتور أحمد عبدالصادق منسق اسرة طلاب من أجل مصر أن العملية الانتخابية تمت بشفافية تامة ووضوح بعيدا عن العنصرية والقبلية وأن طلاب من أجل مصر حصدوا المراكز الأولى بمختلف اتحادات كليات جامعة أسوان التي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد.

وأوضح حاتم يسري مدير عام رعاية الشباب والطلاب بالجامعة أنه بدأ فتح باب الترشح منذ يوم 18 نوفمبر الماضي وانتهت اليوم الموافق 2 ديسمبر 2021 كما أقرتها وزارة التعليم العالي لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021 وقام اتحاد طلاب جامعة أسوان بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس جامعة أسوان وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب الجامعة.

وأشار إسلام يوسف منسق الانشطة الطلابية إلى أهمية المشاركة الطلابية في الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية على مدار العام الدراسي طبقا لخطة الاتحاد بالتنسيق مع إدارة جامعة أسوان في المشاركة الحقيقية والفعالة لطلاب الجامعة في مختلف المنافسات القمية والجامعية.