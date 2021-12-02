«منقدرش نحجر عليه».. 6 تصريحات لحفيد الفنان توفيق رشوان

بعد تصاعد الخلاف ..أهم ترصحات حقيد الفنان توفيق رشوان

أثار الخلاف بين الفنان رشوان توفيق وحفيده بسبب الميراث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى وسط تضامن كبير مع الفنان رشوان توفيق.

«الدستور» رصدت فى السطور التالية أهم تصريحات، محمد عصام توفيق، حفيد رشوان ..

الصلح مطروح

أكد محمد عصام فى تصريحات له، أن الصلح بين والدته وجده مطروح وهو شيء هام وسيكون بعيداً عن الإعلام وعن المحامين، وإن حدث بإذن الله سيكون بين أب وبنته فقط لا غير.

وأضاف قائلًا: "جدى ليه فضل عليا إنى اشتغل وكل حاجة كويسة، ومقدرش أنسى أفضاله عليا، علمنى القرآن وإنى أصلى ونصحنى بإنى أحب أمى وأحطها فى عينى”.

الأم المريضة

قال عصام أيضًا “أمى مريضة وتعبانة وخوفت عليها من رد الفعل من الكلام اللى اتقال، وهى عاملة 6 عمليات قسطرة ومريضة قلب والموضوع تعب أعصاب”.

جدى حبيبى وحشتنى

كما وجه حفيد الفنان رشوان توفيق رساله لجده قائلاً: "جدى حبيبى إنت كل حاجة منى، وبقولك إنت وحشتنى ونفسى أوطى على إيدك وأبوسها".

سب وقذف

بعدها خرج محمد عصام، للرد على تصريحات جده؛ قائلًا إن الدعاوى المرفوعة على جده مرتبطة ببطلان عقد القسمة وعقد بيع فيلا وإلغاء توكيل، وقال إن الفنان القدير رفع قضية باسم والدته دون علمها.

إنذار

وأشارعصام إلى أنهم فوجئوا بإنذار مرسل من خالته الدكتورة هبة رشوان، بشأن عقد قسمة بتاريخ ورقم دعوى رقم دون علم بموضوع القضية المرفوعة، مؤكدًا أن جده كان حريصًا على العدل بين أبنائه ولا يقصر مع أحد منهم.

وقال إن مشكلتنا أن الإجراءات التى تمت غير قانونية دون الرجوع والحصول على موافقة من صاحب الملك، مش عاوزين جنيه زيادة ولا طمعانين في قرش، نحن لم نحجر على الحاج رشوان ولا نستطيع التطاول عليه.

منفدرش نحجر عليه

وقال لا أستطيع النوم منذ أمس من الاتصالات والشتيمة، جدي فنان محترم وأحبه وجزمته على رقبتي، منقدرش نحجر عليه لكن قانونًا الأموال مملوكة باسم والدتي وهي ملكية خاصة من الألفينيات وتم طرح الموضوع للقسمة ولم يعترض ووافق عليه.