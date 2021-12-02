الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فى القاهرة.. اجتماع مصرى سعودى استعدادًا لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسى

اجتماع مصري سعودي
اجتماع مصري سعودي في القاهرة

عُقد اجتماع كبار المسئولين من مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، في القاهرة، وذلك في إطار التحضير لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

وترأس الوفد المصري السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الوفد السعودي السفير دكتور سامي بن عبد الله الصالح مساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية.

اجتماع اليوم في القاهرة

وعبر الجانبان خلال الاجتماع عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر والسعودية، وأهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

مصر السعودية القاهرة التشاور السياسي لجنة المتابعة وزيري الخارجية

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