فى القاهرة.. اجتماع مصرى سعودى استعدادًا لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسى

عُقد اجتماع كبار المسئولين من مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، في القاهرة، وذلك في إطار التحضير لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

وترأس الوفد المصري السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الوفد السعودي السفير دكتور سامي بن عبد الله الصالح مساعد وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية.

اجتماع اليوم في القاهرة

وعبر الجانبان خلال الاجتماع عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر والسعودية، وأهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.