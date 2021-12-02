منع دخول غير الملقحين ضد كورونا في مدارس وإدارات الجيزة

أكد مجدي الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، منع دخول الموظفين والمتردين لديوان عام المديرية والإدارات التعليمية والمدارس إلا بعد إبراز كارت الحصول على لقاح كورونا.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتفقد الجيار ديوان عام المديرية لمتابعة سير العمل داخل أروقة المكاتب، مؤكدا أن اليوم الخميس كان آخر موعد لتلقي أوراق المعلمين بالحصة.