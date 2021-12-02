للاستفادة من تجربة مصر.. وفد بنجلاديشي يتفقد أراضي الري الحديث بالفيوم

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة والمالية وعدة بنوك، المشروع القومي لتحديث نظم الري وتأهيل المساقي الخاصة بالأراضى القديمة، في 6 محافظات منها الفيوم والقليوبية، ضمن خطة توفير المياه المستخدمة بالأراضى وتوجيهها إلى التوسع في مناطق جديدة للاستثمار الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث لتوفير حياة كريمة

وتفقد وفد من دولة بنجلاديش، بحضور الدكتور مهندس إبراهيم محمد محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس أيمن نضر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، الخميس، عدة مناطق يتم تطبيق مشروع تحديث نظم الري بها، للتعرف على التجربة ، وكذلك مشروع تأهيل المساقى الخاصة بطول 200,5 كيلو متر، لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية القديمة، من خلال استخدام أساليب حديثة منها الرى بالرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر.

الرى الحديث يعظم إنتاجية الأراضي الزراعية

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، على أهمية المشروع القومي لتحديث نظم الرى فى توفير كميات كبيرة من المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، نظراً لاستخدام أساليب حديثة منها الرى بالرش والتنقيط، مما يؤدي إلى تعظيم إنتاجية الأراضي الزراعية.

كما أوضح رئيس قطاع تطوير الرى لـ"الدستور"، أهمية نظم الرى الحديث فى تحسين جودة المحاصيل الزراعية وخفض تكاليف الإنتاج من الطاقة المستخدمة والعمالة، خاصة في قرى حياة كريمة.

كما أوضح رئيس القطاع، إن مشروع التوسع في تحويل الأراضى إلى نظم الري الحديث، يأتى في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية.

بالإضافة إلى ما سبق، يستهدف مشروع تحديث نظم الري المنفذ بالتعاون بين ثلاث وزارات "الرى والمالية والزراعة"، توفير المياه المستخدمة في الرى بالأراضى الزراعية بمساحة إجمالية تقترب من 3,7 مليون فدان بالمحافظات، بالتزامن مع استخدام تطبيقات الرى الذكى.