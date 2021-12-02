الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يقرر فتح عددا من الحدائق احتفالا بيوم «التحدى» لذوى الهمم

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح الحديقة اليابانية، والحديقة الدولية، وحديقة الأزبكية، وحديقة الحرية، وحديقة الجزيرة، وحديقة العبور، وحديقة الطفل، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل، وحديقة أم كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، وحديقة المنيل بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم وإقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة فى ٣ ديسمبر من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين  وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات، أو المسار المخصص لعيادات الكورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى التى تتم بالتعاون مع المجتمع المدنى ومن بينها تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة باستقبال الطوارئ والذى يضم 10 أسرة جديدة لخدمة مرضى كورونا.

وتفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد والذى يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية ويتم تجهيزه لإستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسى جديد بالإضافة لضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع .

كما تضم أعمال التطوير إنشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة، كما تم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة C.RAM الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، كما تم رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، كما تم تزويد المستشفى بسيارتين جديدتين أحدهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفى.

رافق المحافظ فى جولته نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة ود. كريم سلام وكيل المديرية ، ود. وليد شعيشع مدير مستشفى الحميات .

يوم التحدي احتفالية ذوي الهمم محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

السيسي: القوات المسلحة تتبع المعايير العلمية لاختيار صفوة المتقدمين للكليات العسكرية

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

وزير التعليم يكشف حقيقة «الامتحان الكامل» للصف الرابع الابتدائي

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة