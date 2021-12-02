محافظ القاهرة يقرر فتح عددا من الحدائق احتفالا بيوم «التحدى» لذوى الهمم

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فتح الحديقة اليابانية، والحديقة الدولية، وحديقة الأزبكية، وحديقة الحرية، وحديقة الجزيرة، وحديقة العبور، وحديقة الطفل، وحديقة روض الفرج، وحديقة الفنون بالمنيل، وحديقة أم كلثوم، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، وحديقة المنيل بالمجان لأبناء العاصمة من ذوي الهمم وإقامة الحفلات التي تستهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة فى ٣ ديسمبر من كل عام بهدف دعم ذوي الهمم وتفعيل تمكينهم ودمجهم بالمجتمع في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية.

كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى حميات العباسية لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مسار دخول المريض لحجرة الفرز لتحديد دخوله لعيادات الحميات، أو المسار المخصص لعيادات الكورونا لحصوله على الخدمات الخاصة بها من تحاليل وأشعة وأدوية، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى التى تتم بالتعاون مع المجتمع المدنى ومن بينها تطوير مبنى الطوارئ والاستقبال بالمستشفى وقسم العناية المركزة باستقبال الطوارئ والذى يضم 10 أسرة جديدة لخدمة مرضى كورونا.

وتفقد محافظ القاهرة قسم الأشعة المجمع الجديد والذى يضم جهازين جديدين للأشعة المقطعية والعادية ويتم تجهيزه لإستقبال جهاز أشعة رنين مغناطيسى جديد بالإضافة لضم جهاز أشعة الدوبلر والأشعة التليفزيونية للمجمع .

كما تضم أعمال التطوير إنشاء مبنى يضم مجمع للصيدليات ومجمع للطعوم ويخصص الدور الأول منه كمجمع خدمات لمرضى نقص المناعة، كما تم تطوير وحدات المناظير لتضم منظار جديد للقنوات المرارية ملحق به أشعة C.RAM الخاصة بالمناظير بالإضافة لمناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، كما تم رفع كفاءة قاعة الاجتماعات والتدريب، وتوسعة مسجد المستشفى ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، كما تم تزويد المستشفى بسيارتين جديدتين أحدهما مجهزة لنقل المرضى والأخرى لنقل الموتى.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفى.

رافق المحافظ فى جولته نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ود. محمد شوقى مدير مديرية الصحة ود. كريم سلام وكيل المديرية ، ود. وليد شعيشع مدير مستشفى الحميات .