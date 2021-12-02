الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأفريكوم» تدعم جهود السفارة الأمريكية في ليبيا لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية

انتخابات ليبيا
انتخابات ليبيا

أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، دعمها جهود سفارة الولايات المتحدة في ليبيا؛ لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر الجاري.
ووصف القيادة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، الانتخابات المرتقبة في ليبيا خلال هذا الشهر بالخطوة الرئيسية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد.

وقال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة على حسابه في "تويتر"إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، مؤكدا أنه لن يُسمح للجهات المسلحة بتهديد الانتخابات المرتقبة في ليبيا التي ستبدأ في 24 ديسمبر الجاري، وقتل تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم.

دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى التهدئة وتخفيف التوترات

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق، جميع الأطراف في ليبيا إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون.
فيما حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء، مشيرة إلى قيام مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً. 

وأشار البعثة الأممية إلى أن تقارير محلية، أكدت أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

وأعربت البعثة الأممية الى ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

الانتخابات الليبية انتخابات ديمقراطية ليبيا الولايات الأمريكية في ليبيا الأفريكوم طرابلس

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وائل لطفي

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