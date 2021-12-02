النيابة تقرر حجز سائق صدم طفلا وتسبب في وفاته بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حجز سائق لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات حول اتهامه بصدم طفل بسيارته أثناء عبوره الطريق في العياط، مما أدى لوفاته.

جاء في تحقيقات النيابة، أن بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة بمصرع طفل صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل، في العقد الثاني من العمر.

بعمل التحريات تبين أنه خلال سير الطفل صدمته سيارة نقل، مما تسبب في إصابته بجروح وكسور في مناطق متفرقة من الجسد وتمكنت القوات من ضبط السائق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.