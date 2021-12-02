الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العشيقة استدرجته إلى الزراعات بالفيوم للتخلص منه بمساعدة شقيقها

جثة
جثة

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، من كشف غموض العثور على جثة شاب مقتولًا خلف مدرسة الأورمان بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بعد تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد حسين فؤاد، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثانِ، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح، مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 35 عامًا، وبها آثار طلق ناري بمنطقة الرأس.

وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بينهم شقيقان وسيدة، بسبب مطاردة المجني عليه شقيقة المتهمين الأول والثاني وارتباطه بها عاطفيًا، فاستدرجته العشيقة بدعوى مقابلته بالقرب من الطريق الدائري في نطاق دائرة قسم الفيوم ثان، وفور وصوله إلى المكان أطلق أحد المتهمين النار على رأس المجني عليه بمساعدة شقيقه وصديق لهما، محدثين إصابته التي أودت بحياته وفروا هاربين.

وتم تحديد هويتهم وجارٍ القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العشيقة استدرجته الزراعات بالفيوم شقيقها

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