محمد العمروسى: الصناعة المصرية للسينما تعود بشكل قوى

وجه الفنان محمد العمروسي، الشكر للمنتجة مها سليم لاختياره في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية وجعلته يعيش حالة من النشاط الفني آخرها في مسلسل "زي القمر" في حدودتة "حتة من القمر" وشاركته البطولة الفنانة لقاء الخميسي.

وكشف العمروسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أعماله الفنية المقبلة: "عندي مسلسل اسمه آخر دور مع الفنانة روبي، وفيلم مربع برمودة، وده إن شاء الله نازل قريب، وهتكون شخصيتي فيه كوميدية".

وأعرب الفنان محمد العمروسي، عن فخره الشديد بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، "دائمًا بتشرف فيه بالصناعة المصرية، لأن طول عمرنا عندنا ريادة كبيرة في السينما، فالحمد لله إننا بنرجع من جديد وبشكل قوي".

وحكاية "حتة من القمر" من بطولة لقاء الخميسي وعايدة رياض ومحمد العمروسي وجيلان علاء، ومن تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

حكاية "حتة من القمر"

وعرضت حكاية "حتة من القمر" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا. أما على قناة cbc دراما، فتعرض في تمام الساعة 11 مساء.

وعرض لـ االفنان محمد العمروسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجد، وأحمد زكريا، ومن بطولة الفنانة لقاء الخميسي أيضًا.

محمد العمرسي ممثل مصري بدأت موهبة التمثيل لديه منذ طفولته، وكان يشارك في مسرح المدرسة، وبعدها دخل المعهد وبدأ من خلاله العمل على المسرح، مشيرا إلى أنه قد حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومى، لافتا إلى أنه بدأ احترافية في المجال منذ عام 2009.