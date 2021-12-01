الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف الطبي على 813 مواطنا وصرف العلاج لهم بالمجان فى سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج توقيع الكشف الطبي على 813 مواطنا من أهالي قرية كوم بدار، والقرى المجاورة بمركز المنشاة، وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن أعمال القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والبنك الأهلي المصري، بإشراف من مديرية الصحة بسوهاج، في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

وتأتي القافلة ضمن قوافل مبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الخدمات الطبية النوعية في مجال القضاء على أمراض العيون داخل القرى الأكثر احتياجا في جميع المحافظات.

ومن جانبه، قال رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم خلال القافلة صرف أدوية وقطرات علاجية بالمجان لـ 320 حالة، وتوزيع نظارات طبية على 254 حالة، مشيرا إلى إجراء عمليات جراحية لـ  200 حالة .

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