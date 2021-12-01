الفلبين توافق على إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا للبالغين

وافقت الفلبين على إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا (كوفيد-19) للبالغين في البلاد.

وقال المدير العام لإدارة الغذاء والدواء إريك دومينجو، وفق ما أوردته صحيفة فلبين ستار المحلية، اليوم الأربعاء، إن السلطات وافقت أمس الأول على إعطاء الجرعات المعززة لمن هم في سن 18 وما فوق.

وأضاف أن العلامات التجارية ومزيج اللقاحات الموصى بهم للعاملين في الرعاية الصحية وكبار السن والأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، ستكون هي نفسها بالنسبة لعامة السكان البالغين.

وفي السياق نفسه، قالت وكيلة وزارة الصحة ميرنا كابوتاجي، التي تترأس المركز الوطني لإدارة عمليات التطعيم، إن الوكالة تضع بالفعل اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية بشأن الجرعات المعززة للبالغين الفلبينيين.

وأضافت، في إفادة صحفية، "سيكون لدينا جرعات معززة لجميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فما فوق".

فيما أطلقت السلطات الفلبينية، حملة طموحة لتطعيم تسعة ملايين شخص ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون ثلاثة أيام.

وقال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي -أثناء وجوده في مركز تطعيم شرقي العاصمة مانيلا- إنها تُعد أكبر دفعة لقاحات منفردة لتسريع عملية التطعيم.

وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن قوات الشرطة انتشرت في العديد من مواقع التطعيم، البالغ عددها 8000 موقع، ويعمل بها 160 ألف شخص متطوع، حيث تساعد الشرطة مئات الأشخاص المنتظرين في طوابير، بينما أحضر الكثير من الآباء أبناءهم لتلقيحهم.

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين شهدت واحدة من أسوأ حالات تفشي كورونا في آسيا، وتم تلقيح أكثر من ثلث سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

كما أوقفت الفلبين مؤقتًا قرارًا بالسماح بدخول السائحين المحصنين بالكامل، في محاولة لمنع ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا شديدة التحور في البلاد، حيث لا يزال معظم السكان غير محصنين.