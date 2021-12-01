أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا ترتفع إلى 48.3 مليون إصابة

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 % مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 48.3 مليون حالة إصابة، حتى الساعة 03:11 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في الحالات على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 0.1% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.08 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 0.3% عن نفس الوقت من اليوم السابق.



وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 5ر3 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 49801 إصابة.



وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة في الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 176 وفاة.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، نصحت السلطات الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى 8 دول في جنوب القارة الإفريقية بعد أن أعلن البيت الأبيض قيودًا جديدة على السفر لمواجهة سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ورفعت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية توصيات السفر الخاصة بها إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدًا" لجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

فيما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات موازية بشأن "عدم السفر".

وكانت المراكز خفضت يوم الإثنين تحذير السفر إلى جنوب إفريقيا المتعلق بكورونا إلى "المستوى الأول: منخفض".