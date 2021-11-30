«تعليم الوادي الجديد» تتابع تنفيذ خطة إحياء صناعة الحرير بـ«موط الزراعية»

قال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز مساحة شاسعة بمدرسة موط الثانوية الزراعية تمهيدًا لبدء زراعة التوت وإنشاء خط إنتاج الحرير بمقر المدرسة.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالاهتمام بالتعليم الفنى وإحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه سيتم تنفيذ مشتل خاص لإنتاج شتلات التوت بالمدرسة فضلًا عن تجهيز معمل بكافة الأجهزة اللازمة لإنتاج الحرير، مؤكدا أن التوت الغذاء الرئيسى لديدان الحرير.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة موط الثانوية الزراعية، لمتابعة العمل وزيارة المخبز الآلى للمدرسة لتصنيع منتجات متعددة منها "العيش فينو - بقسماط - منين عجوة وملبن - فايش - فطير مشلتت - دنش" ، كذلك المرور على الصوب الزراعية، وتنفيذ خطة العمل الجديدة لمشروع انتاج الحرير وزراعة نبات التوت.

ووجه الدكتور جمال حسن ، خالص الشكر والتقدير لإدارة الداخلة التعليمية وفريق العمل بمدرسة موط الثانوية الزراعية على مجهوداتهم المتميزة للنهوض بالعمل والإرتقاء به .

لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب وجعل المدارس الفنية بالمحافظة بيئة تعليمية خصبة لتدريب وتأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم لخلق أجيال مستقبلية تملك القدرة والخبرة للإنطلاق نحو سوق العمل الحر

وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على إستئناف العمل ببرنامج التوعية السياحية الذى يجرى تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة وتوجيه عام التربية الإجتماعية.

مشيرا ان البرنامج يتضمن البرنامج عقد ندوات وتوزيع هدايا وكتيبات ونشرات سياحية لطلاب المدارس بجميع الادارات التعليمية التعليمية فى إطار نشر الوعى السياحى لدى أبناء المحافظة بجميع المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائى _ إعدادى _ ثانوى ( عام وفنى ) .

وتم تنفيذ ندوة تثقيفية ، اليوم الثلاثاء، لطلاب مدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل بالخارجة وتوزيع مجموعة من الهدايا والكتيبات للطلاب

موجها التحية والتقدير لمكتب تنشيط السياحة بالمحافظة وجميع القائمين على العمل متمنيا لقطاع تعليم المحافظة التوفيق والسداد على الدوام