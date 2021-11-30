الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقر الوحدة المحلية بالمنيا

رئيس مدينة المنيا
رئيس مدينة المنيا في أجتماع مع مديري الإدارات

عقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري الإدارات بمجلس المدينة لبحث سبل منع المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا من الدخول إلي ديوان عام الوحدة المحلية والإدارات التابعة لها تنفيذًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء.

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 اجتماعًا بمديري الإدارات

وتضمن الاجتماع التنبيه على مدير إدارة الأمن بعدم السماح للمواطنين بدخول ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بغير الشهادة المثبت بها الحصول على مصل لقاح كورونا ابتداء من غدًا الأول من ديسمبر،وتم توجيه جميع المديرين بضرورة الالتزام وبذل الجهد وتوزيع الأعمال على كل موظفين الإدارة للوصول إلى كل ما هو مناسب لقضاء مصالح واحتياجات المواطنين.

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 اجتماعًا بمديري الإدارات

واستمع رئيس المركز والمدينة  خلال الأجتماع لكل مديري الإدارات وعرض المشاكل التي تعوق سير العمل وتم الوصول الي حلول لتلك المشاكل لتسهيل الإجراءات اللازمة للمواطنين والعمل تسهيل مطالبهم وحل مشاكلهم حرصا على إرضائهم.

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 اجتماعًا بمديري الإدارات

حضر الاجتماع هشام فايز والدكتور رجب قياتى ومحمود أبو كريشة ومصطفى الدبيكي نواب رئيس المركز والمدينة وأحمد عمر سكرتير مجلس المدينة و جميع مديري الإدارات بالمجلس .

اجتماعًا بمديري الإدارات
اجتماعًا بمديري الإدارات
اجتماعًا بمديري الإدارات
اجتماعًا بمديري الإدارات
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رئيس مدينة المنيا أجتماع مع مديري الإدارات تنفيذ قرار منع الغير حاصلين علي لقاح كورونا الدخول للمصالح الحكومية الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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