استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، في إيران، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و117 ألفا و445 إصابة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 1239 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفًا و725 حالة.. فيما تم تسجيل 8 وفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 718 شخصًا.

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و93 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 57 حالة نظرا إلى عدم تسجيل أي حالات جديدة على مدار أمس.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 1678 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 588 ألفا و318 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 7856 حالة عقب تسجيل 26 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي الأمريكيتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 80 ألفا و684 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48 مليونا و411 ألفا و94 حالة، كما تم تسجيل 884 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 779 ألفا و293 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 228 شخصا وإصابة 9 آلاف و268 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 614 ألفا و376 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و84 ألفا و749 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2898 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و884 ألفا و566 حالة، كما سجلت 204 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 293 ألفا و950 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2871 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و798 ألفا و515 حالة، كما سجلت 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و722 حالة.

وفي أوروبا، في المملكة المتحدة، أبلغت سلطات الصحة عن 195 حالة وفاة، و39 ألفا و716 إصابة جرى تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتوفين في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تسجيل إصابتهم بفيروس "كورونا" 144 ألفا و137 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 9 ملايين و932 ألفا و804 إصابات.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و764 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين و28 ألفا و547 إصابة والوفيات إلى 133 ألفًا و828 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وفي اليونان، أعلنت وزارة الصحة أنها رصدت 7486 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 938 ألفًا و903 إصابات.. وأوضحت الوزارة أن 88 شخصا توفوا بعد إصابتهم بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18 ألفًا و157 حالة.

وفي إسبانيا، سجّلت السلطات الصحية 8 آلاف و198 إصابة خلال اليوم الأخير، و25 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19".

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة خلال اليوم الأخير 11 حالة وفاة، و2907 إصابات، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ ظهوره في البرتغال إلى 18 ألفا و430 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى مليون و126 ألفا و318 إصابة.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 133 ألفا و860 حالة.. فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 590 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 47 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وهى الأعلى منذ أبريل الماضي.. وقد تجاوز إجمالي عدد المسجل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ اكتشاف أول حالة وحتى أحدث إحصاء، 7.628 مليون شخص، أودت مضاعفات الإصابة بحياة أكثر من 119 ألفا منهم.

وفي المجر، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و103 آلاف و108 حالات إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 34 ألفا و521 حالة وفاة.

وعن سلوفينيا، تم تسجيل 2482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة جديدة ليبلغ تراكمي حالات الإصابة 420 ألفا و898 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5224 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 470 و298 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 6737 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 8 آلاف و186 إصابة جديدة و67 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين في البلاد مليونا و159 ألفا و995 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12 ألفا و492 وفاة.

أما في بيلاروسيا، تم تسجيل 1395 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 654 ألفا و718 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5081 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات اليوم تسجيل 17 ألفا و599 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. وذكر راديو "براغ الدولي" أن الإصابات الجديدة تزيد بحوالي ثلاثة آلاف إصابة عن تلك المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن عدد الحالات الخطرة بلغ 1022 وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها حاجز الألف حالة منذ أبريل الماضي.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 19 ألفا و74 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالإضافة إلى 526 حالة وفاة جديدة. ليتخطى إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء ثلاثة ملايين و540 ألف حالة فيما تخطى إجمالي الوفيات 83 ألفا و500 حالة وفاة.

كما سجلت السلطات الصحية في صربيا 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و254 ألفًا و845 حالة.. وذكرت وزارة الصحة الصربية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و691 حالة وفاة عقب تسجيل 54 حالة جديدة على مدار أمس.

وإفريقيًا، سجلت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا ألفين و273 حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليونين و963 ألفا و679 إصابة.. وذكر بيان لوزارة الصحة في البلاد أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 89 ألفًا و822 حالة، عقب تسجيل 25 حالة وفاة جديدة.