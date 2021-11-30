الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العالمية»: حظر السفر لن يمنع انتشار متحور كورونا بشكل عالمي

حظر السفر لن يمنع
حظر السفر لن يمنع انتشار متحور كورونا

نصحت منظمة الصحة العالمية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما بتأجيل السفر خوفا من تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور السلالة الجديدة المعروفة ب"أوميكرون"، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وذكرت المنظمة - في بيان لها - أنه يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الحاد والموت، بما في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر أو المصابين بأمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، بتأجيل السفر".
وأضافت "حظر السفر الشامل لن يمنع انتشار المرض بشكل عالمي، بل يضع عبئا ثقيلا على الأرواح وسبل العيش. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان للإبلاغ عن البيانات الوبائية والتسلسل وتبادلها".
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب على جميع البلدان التأكد من مراجعة التدابير وتحديثها بانتظام عند توفر أدلة جديدة على الخصائص الوبائية والسريرية لوباء أوميكرون.
واختتمت المنظمة بيانها بالقول "إنه يجب تذكير جميع المسافرين بالبقاء متيقظين لعلامات وأعراض كوفيد-19، والحصول على التطعيم عندما يحين دورهم والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاحترازية في جميع الأوقات بما في ذلك استخدام أقنعة مناسبة، مع احترام التباعد الجسدي، واتباع آداب التنفس الجيدة وتجنب الأماكن المزدحمة وسوء التهوية.

المملكة المتحدة أوميكرون الصحة العالمية لندن

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وائل لطفي

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