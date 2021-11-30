مدرب زوجة محمد صلاح يفجر مفاجأة: «بدرب والده في الجيم»

خطفت ماجي صادق، زوجة اللاعب محمد صلاح، أنظار الجميع عند ظهورها في حفل القدم الذهبية 2021، والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما، لاستلام الجائزة بدلًا عن زوجها بالرغم من حضوره، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور، حيث أطلت بشكل مختلفة ظهرت نحيفة وقد خسرت الكثير من الوزن خلال فترة قليلة.

وأثارت نحافتها الشديدة التساؤلات لمعرفة هل هي تمارين رياضية أم عمليات تجميل أو تكميم، الأمر الذي حاول الكثيرون البحث عنه للوصول إلى إجابة يسيرون من خلالها على النسق نفسه الذي يؤدي إلى نفس النتيجة.

من جانبه، فجّر كابتن مينا سمير، مفاجأة عن والد محمد صلاح قائلا: “بيفرحني أد أيه إن اسمي يوصل لحد زيها وتنورني في الجيم وتتابع معايا أونلاين تدريب وتغذية والتزمت التزام أبطال”

وأضاف مينا سمير: "أن والد محمد صلاح نورني في الجيم أيضا وده شرف ليا إني أتعامل مع عائلة صلاح".

كان الكابتن مينا سمير، مدرب اللياقة البدنية، قد علق على نحافة زوجة محمد صلاح قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فخور إني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب”.