الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسى يوجه بإعداد خطة عمل محدثة تتعلق بـ «أوميكرون»

بوتين
بوتين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة الروسية بإعداد خطة عمل محدثة تتعلق بمخاطر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في غضون أسبوع.
وأعرب بوتين - خلال كلمته بمنتدى الاستثمار "نداء روسيا"، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - عن شكوكه حول وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، بسبب سلالة أوميكرون، قائلًا: "الاقتصاد بدأ بالتعافي، لكن وتيرة هذا التعافي، أضحت موضع شك مرة أخرى، والسبب معروف للجميع، يتمثل بموجة أخرى من المرض سببها سلالة جديدة من فيروس كورونا".
وعن الاقتصاد الروسي وتأثره بفيروس كورونا.. أكد بوتين أنه تخطى المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة ولقطاع الأعمال.
وحول توقعاته للفترة القادمة وما يمكن أن يشهده العالم بعد المتحور الجديد، أوضح بوتين أنه في الأسابيع المقبلة سيتضح مدى خطورة عواقب السلالة الجديدة، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لأي تغيير في الفيروس، والمراقبة المستمرة لفعالية الاختبارات واللقاحات.

موسكو أوميكرون متحور أوميكرون الرئيس الروسي بوتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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